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Любарский проведет «следственный эксперимент» для установления источника зловония в Петрозаводске

Новости. Общество
14:25, 19 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что поиск причин появления запаха канализации в районе Ключевой продолжается.

Владимир Любарский заявил, что власти продолжают искать причину появления неприятного запаха на Ключевой. Работы ведутся совместно со специалистами «ПКС». Об этом глава города рассказал в соцсети.

«„ПКС“ закупило телеметрическое оборудование для обследования канализационного коллектора. Поставка оборудования в Петрозаводск ожидается до конца месяца. Такой робот покажет наличие повреждений, трещин и разрушений в коллекторе, если они есть», — заявил Любарский.

Мэр города пояснил, что оперативные службы также подключаться к процессу выяснения причин зловония.

«Важно также исключить возможность распространения запаха с канализационно-очистных сооружений. Для этого договорились с МЧС, Росгвардией. Дымовая шашка на очистных, квадрокоптер в воздух и будем посмотреть, как идёт распространение при различном направлении ветра. На следующей неделе проведем „следственный эксперимент“», — пояснил он.

«Есть нарекания и к открытым колодцам. Коллеги обследуют их регулярно. Так вот: в среду обнаружена пропажа пяти люков в лесу в районе КОС. В выходные они еще были на месте. Вообще очевидно, что у этого неприятного явления есть закономерности, есть факторы влияния — температура, ветер, площадь распространения. Предложил встретиться на троих: руководителю ПКС Александру Сафронову и ректору ПетрГУ Анатолию Воронину. Встретились, обсудили. Если стандартные методы ничего не дадут, будем формировать математическую модель этого явления на основе наблюдений местных жителей. Добровольцев-респондентов. И с ее помощью вычислять точку риска», — сказал Любарский.

Также стало известно, что у городских властей есть рабочая версия возникновения запаха канализации на Ключевой: они считают, что зловоние могут источать бесхозные сети в районе Сайнаволок.

«Но я недаром спросил про то, когда впервые стал появляться запах. Комментарии к посту и письма в личку совпали в большей степени с основной рабочей версией над которой сейчас работаем с ПКС и Водоканалом. Это бесхозные сети в районе Сайнаволок. Старожилы помнят эту историю — как отдельные безответственные люди там строили да не достроили и все бросили. Занимаемся проверкой. Сообщим о результатах», — резюмировал Владимир Любарский.

Напомним, жители микрорайона Ключевая в Петрозаводске обращались в Единую дежурную диспетчерскую службу по поводу зловонного запаха.

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