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На Ключевой снова запахло канализацией

Новости. Общество
13:42, 13 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Жители микрорайона Ключевая в Петрозаводске обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу по поводу зловонного запаха.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, с 10:50 в воскресенье, 13 июня начали поступать обращения жителей с жалобами на запах канализации в микрорайоне Ключевая. Информация для проверки была передана в "ПКС-Водоканал" и в Управление городского хозяйства администрации Петрозаводска.

Напомним, ранее представители городской мэрии рассказали о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросили горожан сигнализировать об усилении вони.

«Друзья, добрый день! Понимаю, что такой текст наверняка кого-то улыбнёт, но проблема на самом деле серьёзная. Работаем с ПКС-Водоканал по определению источника неприятного запаха на Ключевой. Сигналы об этой проблеме поступают в администрацию по разным каналам, не только через социальные сети. Понимаем, что без участия населения нам будет гораздо сложнее добиться нужного результата. В этой связи прошу сообщать об усилении запаха в Единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 051», - сообщил на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

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