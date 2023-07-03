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Любителей спорта соберут в Петрозаводске на «Ночь физкультурника» (16+)

Новости. Спорт
18:00, 04 Июля 2023

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«Ночь физкультурника» пройдет в Петрозаводске на трассах «Кургана», сообщили в Центре спортивной подготовки.

«Ночь физкультурника» (16+) состоится 12 августа в Петрозаводске на базе спорткомлекса «Курган», сообщили в центре спортивной подготовки Карелии, который является одним из организаторов мероприятия.

«Организаторы подготовили насыщенную спортивную и развлекательную программу для всех желающих. Будет возможность принять участие как в соревнованиях по силовым видам спорта, так и в забегах. В программе – бег по пересеченной местности на 7 км и 14 км, а также ночная эстафета по спортивному ориентированию «Летяга». Ну и гвоздем «Ночи физкультурника» станет спринт в гору на 200 метров на выбывание», - говорится в пресс-релизе организаторов.

По традиции партнеры для победителей и призеров приготовили ценные призы. Также участников и зрителей ждет интерактивная программа.

Регистрация на «Ночь физкультурника» доступна по ссылке.

Отдельная регистрация открыта на эстафету по спортивному ориентированию «Летяга». 

«Ночь физкультурника» проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», мероприятие посвящено столетию Минспорта России.

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