Любителей спорта соберут в Петрозаводске на «Ночь физкультурника» (16+)

«Ночь физкультурника» пройдет в Петрозаводске на трассах «Кургана», сообщили в Центре спортивной подготовки.

«Ночь физкультурника» (16+) состоится 12 августа в Петрозаводске на базе спорткомлекса «Курган», сообщили в центре спортивной подготовки Карелии, который является одним из организаторов мероприятия.



«Организаторы подготовили насыщенную спортивную и развлекательную программу для всех желающих. Будет возможность принять участие как в соревнованиях по силовым видам спорта, так и в забегах. В программе – бег по пересеченной местности на 7 км и 14 км, а также ночная эстафета по спортивному ориентированию «Летяга». Ну и гвоздем «Ночи физкультурника» станет спринт в гору на 200 метров на выбывание», - говорится в пресс-релизе организаторов.



По традиции партнеры для победителей и призеров приготовили ценные призы. Также участников и зрителей ждет интерактивная программа.



Регистрация на «Ночь физкультурника» доступна по ссылке.



Отдельная регистрация открыта на эстафету по спортивному ориентированию «Летяга».



«Ночь физкультурника» проходит в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», мероприятие посвящено столетию Минспорта России.