Любвеобильный вандал испортил дорогую иномарку на окраине Петрозаводска

Владелец иномарки, припаркованной у одного из кафе, выяснил, что к нему неравнодушны.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил фотографии неожиданного признания в любви прямо на корпусе иномарки, припаркованной у одного из кафе в Песках.



«Кто-то разукрасил машину, очевидцы?» — вопросил петрозаводчанин.







Напомним, ранее мы сообщили подробности дорожной аварии в Пряжинском районе, в которой легковушка легла на крышу.