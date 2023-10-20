Появились подробности аварии в Пряжинском районе Карелии, где легковушка легла на крышу

В ДТП получила травмы девушка-пассажир.
Подробности дорожной аварии в Пряжинском районе Карелии соообщили в республиканской ГИБДД.
ДТП произошло в воскресенье, 22 октября, в 12.32, на 60 километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви». Там 25-летний водитель автомобиля Ford Fiesta не учел дорожные и погодные условия. В результате его авто слетело с дороги.
В ДТП травмы получила 24-летняя девушка-пассажир.
Напомним, для ликвидации этой дорожной аварии привлекали пряжинских пожарных.
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