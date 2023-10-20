Легковушка легла на крышу в Пряжинском районе Карелии

Днем 22 октября на трассе из Петрозаводска в Суоярви произошло ДТП.

В воскресенье, 22 числа, в 12.55, на 61 километре автодороги Петрозаводск-Суоярви, в районе Эссойлы, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.



Об этом сообщается в паблике пряжинских пожарных. По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.







Напомним, ранее мы сообщали о том, что очевидцы рассказали о жестком ДТП с участием такси на привокзальной площади Петрозаводска.











