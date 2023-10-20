Очевидцы рассказали о жестком ДТП с участием такси на привокзальной площади Петрозаводска

Вечером 21 октября на площади Гагарина в карельской столице не поделили дорогу две легковушки.
Как сообщила пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Александра Артюшина, 21 октября на площади Гагарина произошло ДТП.
«Прекрасный вечер субботы. На площади черная Toyota «поцеловала» в задний бампер черное «Яндекс такси», — написала горожанка.
Напомним, вечером 20 числа спасательные подразделения из поселков Чална и Мелиоративный, а также В/Ч «Чална-1» потушили пожар в СНТ «Теплоэнергетик».
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