Очевидцы рассказали о жестком ДТП с участием такси на привокзальной площади Петрозаводска

Вечером 21 октября на площади Гагарина в карельской столице не поделили дорогу две легковушки.

Как сообщила пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Александра Артюшина, 21 октября на площади Гагарина произошло ДТП.



«Прекрасный вечер субботы. На площади черная Toyota «поцеловала» в задний бампер черное «Яндекс такси», — написала горожанка.



Напомним, вечером 20 числа спасательные подразделения из поселков Чална и Мелиоративный, а также В/Ч «Чална-1» потушили пожар в СНТ «Теплоэнергетик».