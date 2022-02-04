Лобовое столкновение с грузовиком в Карелии попало на регистратор пострадавшего автомобиля (ВИДЕО 18+)

На трассе в Лоухском районе произошла страшная авария.

В Лоухском районе Карелии на трассе произошло лобовое столкновение — автомобиль, на регистратор которого попал момент аварии, врезался в грузовик VOLVO. В момент ДТП видимость была крайне низкой из-за сильной метели. Кроме того, снег поднимался от двигавшегося впереди грузовика.

Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Как уточнили в комментариях, видео еще раньше показали на федеральном телеканале. Там же уточнили, что два человека были госпитализированы.

Ранее странная авария произошла на перекрестке в самом центре Петрозаводска.