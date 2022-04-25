Лоси вышли на ночную дорогу в Карелии перед автомобилем (ВИДЕО)

В Сортавальском районе сохатые перешедшие дорогу сохатые попали на видео.

В паблике «Подслушано в Сортавала» появилось видео лосей, переходящих автодорогу.

«Здравствуйте, будьте аккуратнее между Сортавала и Хаапалампи»: предупредил всех водителей автор видео.

Звери вышли на дорогу в темное время суток и при виде автомобиля спокойно и торжественно ушли в лес.

Ранее в заповеднике на севере Карелии медведь попал в объектив фотоловушки.