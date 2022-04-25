Лоси вышли на ночную дорогу в Карелии перед автомобилем (ВИДЕО)

В Сортавальском районе сохатые перешедшие дорогу сохатые попали на видео.
В паблике «Подслушано в Сортавала» появилось видео лосей, переходящих автодорогу.
«Здравствуйте, будьте аккуратнее между Сортавала и Хаапалампи»: предупредил всех водителей автор видео.
Звери вышли на дорогу в темное время суток и при виде автомобиля спокойно и торжественно ушли в лес.
Ранее в заповеднике на севере Карелии медведь попал в объектив фотоловушки.
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