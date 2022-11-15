Лыжница из Карелии стала чемпионкой страны по спортивному ориентированию

Мастер спорта России Александра Русакова завоевала золотую медаль чемпионата России, сообщили в Минспорта Карелии.

Лыжница из Карелии Александра Русакова стала чемпионкой России по спортивному ориентированию.



14 декабря в лыжной гонке «лонг-общий старт» мастер спорта России Александра Русакова завоевала золотую медаль чемпионата. Соревнования проходят в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ).



«Для Александры — это первая победа на стартах такого высокого уровня после перехода во „взрослый спорт“ из юниоров», — написал в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.



Он поздравил с победой спортсменку и ее тренера Анну Трегубову. Ранее мы сообщали о том, что Русакова завоевала бронзу на Кубке страны в Югорске.