Известная лыжница из Карелии взяла бронзу на Кубке России

Александра Русакова стала третьей в одной из гонок Кубка страны по спортивному ориентированию, сообщили в Минспорта Карелии.

С 8 по 13 декабря в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) проходят Кубок России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.



В гонке лонг с общего старта карельская ориентировщица, мастер спорта России Александра Русакова заняла третье место.



За результатами соревнований можно следить онлайн. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в начале года Русакова заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате мира по спортивному ориентированию среди студентов.