Лыжница из Петрозаводска стала двукратной чемпионкой России по спортивному ориентированию

Александра Русакова на чемпионате страны в Югорске завоевала золото в дисциплине «лыжная гонка-классика».

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) проходит второй день чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах.



Спортсменка из Петрозаводска, мастер спорта России Александра Русакова завоевала золото в дисциплине «лыжная гонка-классика».



Напомним, 14 декабря в лыжной гонке «лонг-общий старт» Русакова также праздновала победу.



Таким образом, спортсменка из Петрозаводска стала двукратной чемпионкой страны.