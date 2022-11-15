Лыжница из Петрозаводска стала двукратной чемпионкой России по спортивному ориентированию

Александра Русакова на чемпионате страны в Югорске завоевала золото в дисциплине «лыжная гонка-классика».
В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) проходит второй день чемпионата России по спортивному ориентированию на лыжах.
Спортсменка из Петрозаводска, мастер спорта России Александра Русакова завоевала золото в дисциплине «лыжная гонка-классика».
Напомним, 14 декабря в лыжной гонке «лонг-общий старт» Русакова также праздновала победу.
Таким образом, спортсменка из Петрозаводска стала двукратной чемпионкой страны.
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