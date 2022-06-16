Магазины интимной продукции столкнулись со сложностями в поставке товаров

У магазинов, торгующих товарами для взрослых, возникли трудности.

Увеличились затраты на логистику и время доставки интимной продукции из Европы и Китая, закупки из США приостановлены. При этом рост цен удалось сдержать благодаря курсу рубля и импортозамещению, рассказал радиостанции «Говорит Москва» создатель магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиан Лапин.

«Сложности с поставками есть, некоторые европейцы негласно дали нам знать, что их сверху попросили не отправлять напрямую в Россию, на радость Милонову [депутат Госдумы — прим. ГМ]. Поэтому логистика меняется, время удлиняется. Но курс валюты радует, и это немного помогает бизнесу, и компенсирует рост затрат логистики. Мы цены подняли чуть-чуть, также у нас были хорошие запасы товара на Новый год и весну, это дало нам возможность пережить самые тяжёлые два месяца — апрель и май. Поставки из Китая тоже затягиваются по времени, а из США мы перестали покупать, так как большой риск, что товар не придёт».

Снизить цены также удалось благодаря производству интимных товаров в России. По качеству они не уступают зарубежным аналогам, отметил Лапин.

«Мы продолжили упор на импортозамещение: собственное производство фаллоимитаторов, интимных игрушек, кожаных фетиш- и БДСМ-аксессуаров, лубрикантов, массажных масел, смазок. Качество не хуже, а то и лучше мировых брендов, а цена ниже в разы. Компания Satisfyer сначала заблокировала приложение для своих игрушек, подумывала уйти с нашего рынка, но позже они сделали новое приложение для России, сейчас всё должно нормально работать».