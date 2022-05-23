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«Макдональдс» в России будет обозначать слово из двух букв

Новости. Общество
22:00, 23 Мая 2022
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Стало известно новое название «Макдоналдса» в России.

Для сети ресторанов McDonaldʼs в России разработано новое название. В качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом «Известиям» 23 мая рассказал источник на ресторанном рынке.

По его словам, в разработке проекта принимала участие материнская компания. Собеседник издания добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonaldʼs.

Источник подчеркнул, что, судя по сделке, у американской компании есть опцион — через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно.

«Около 600 ресторанов McDonaldʼs перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ», — добавил он.

Ранее стало известно, что McDonaldʼs продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети.

Говор работает с сетью почти 10 лет. Сейчас у него функционируют 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой России. Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

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