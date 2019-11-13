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11:20, 13 Ноября 2019
фото: фото читателя Столицы на Онего

Маленькие спортсмены замерзают на тренировках в спортивной школе Петрозаводска

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Родители воспитанников ДЮСШ №4 пожаловались на холод в спортзале.

В редакцию "Столицы на Онего" родители ДЮСШ-4 прислали письмо с обращением к городским властям в надежде, что их услышат и помогут решить проблему неудовлетворительного состояния тренировочной базы детской юношеской спортивной школы №4.

"Сегодня спортивная школа №4 включает в себя отделения баскетбола, волейбола и настольного тенниса, - написали родители. - В школе занимается свыше двух тысяч детей. Центральной тренировочной базой и площадкой для проведения соревнований является спортивный зал Центра спортивных игр "Десяточка" на Ключевой. В настоящий момент мы констатируем неприемлемые условия для занятий с детьми – в зале из-за отсутствия стеклопакетов и регулировки подачи тепла нарушен температурный режим. В качестве доказательства прилагаем фото – на этой неделе температура воздуха в зале не поднималась выше 13 градусов! Дети тренируются, словно на улице.


фото читателя Столицы на Онего

Эстетический вид зала также оставляет желать лучшего. Обшарпанные стены, убитые раздевалки, старые окна… А между тем, зал в ЦСИ "Десяточка" принимает и проводит этапы Первенства России и официальные всероссийские соревнования. Представляете, как выглядит Петрозаводск, принимающий на такой площадке соревнования подобного уровня?!

Наши неоднократные письма в администрацию города остаются без ответа. Чиновники ссылаются на то, что зал находится в аренде, и ремонтировать его отказываются. Арендодатель также не заинтересован в ремонте помещений. В итоге, заложниками бесхозяйственности остаются наши дети. А между тем, они показывают достойные результаты и с честью представляют республику на официальных соревнованиях. Однако тренироваться и готовиться к ним нам приходится не благодаря, а вопреки! Очень надеемся, что публичная огласка ситуации заставит власти нас услышать и решить вопрос с ремонтом главного многофункционального игрового зала столицы Карелии".


фото читателя Столицы на Онего

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Комментарии

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новый
2019-11-13 14:10:14
Наконец хоть кто-то занозу на место поставил. А то кудахчет везде по поводу и без.
gary
2019-11-13 13:55:53
zanoza
2019-11-13 11:40:50

Заноза! Читаем внимательно - "зал находится в аренде", а не сдан в аренду. Это две большие разницы, а то " темой не владею но мнение имею" :)
ptzzz
2019-11-13 12:34:38
Освещение в этом зале, очень плохое. Принимать этапы Первенства России и официальные всероссийские соревнования, просто стыдно и не допустимо. Кстати, сегодня проходит какой то форум по туризму и привлекательности Карелии , где присутствует все правительство и по рассказам там песни поют, как у нас все красиво и хорошо, что лучше чем в других регионах!!!!....надо было форум в этом зале провести :) пусть мерзнут.
Андрей Дубенский
2019-11-13 12:24:56
Значит, хреново тренируются, раз мерзнут. Шибче прыгать надо...
zanoza
2019-11-13 11:40:50
Что значит администрация отказывается ремонтировать зал который сдан в аренду? Это на каких таких основаниях? Разве спортивный зал детской спортивной школы, которая также является муниципальным учреждением, не является объектом так называемой "Комфортной городской среды"? Неужели и этот вопрос придётся ставить перед Президентом страны, раз по другому он не решается?
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