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«Маршрутчики» в Петрозаводске объяснили, почему рост цен на проезд нельзя привязывать к качеству услуг

Новости. Общество
11:45, 15 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Живой Петрозаводск»

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Планируемое с 1 апреля повышение цен на проезд в маршрутках Петрозаводска нельзя ставить в зависимость от повышения качества услуг, считают автоперевозчики.

Об этом на совещании в администрации города заявил представитель группы автотранспортных предприятий Петрозаводска Николай Таракнов.

«Разве от того, что хлеб сегодня стоил 10 рублей, а завтра стал стоить 20, его качество как-то изменилось? Нет, не изменилось. Почему он вырос в цене? Потому что выросли все составляющие этого хлеба», — пояснил Тараканов.

По его словам, себестоимость перевозок пассажиров на некоторых маршрутах в Петрозаводске выросла до 55-57 рублей, но повышать цены до этого уровня автоперевозчики не будут.

Сколько будет стоить проезд, читайте в статье «Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска».

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