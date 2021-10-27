«Масочный режим» нарушают в общественном транспорте Петрозаводска, показал рейд

Сотрудники Минтранса проверили соблюдение противоэпидемических мер в общественном транспорте Петрозаводска и выявили нарушения.

Специалисты регионального министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи совместно с сотрудниками полиции провели очередную проверку соблюдения мер, направленных на пресечение распространения коронавирусной инфекции в пассажирском общественном транспорте в Петрозаводске. Об этом информирует паблик Минтранса.

Участники рейда контролировали выполнение водителями автобусов и троллейбусов, пассажирами требования по использованию масок, а также требования по дезинфекции салонов и наличию в них дозаторов с кожным антисептиком для обработки рук.

В ходе рейда были выявлены факты нарушения масочного режима — по всем случаям будут составлены административные материалы, предусмотренные статьей 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Ранее сообщалось, что жителя Петрозаводска оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за проезд в автобусе без маски.