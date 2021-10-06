Жителя Петрозаводска оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за проезд в автобусе без маски

Масочный режим в общественном транспорте сохраняется, напомнили в Минтрансе Карелии.

По сообщению министерства, штраф в размере 7,5 тысяч рублей назначен петрозаводчанину, который повторно нарушил требование по обязательному ношению масок в салоне общественного транспорта. Факт нахождения в автобусе без средства индивидуальной защиты был установлен в ходе проверки. Решением суда мужчина был снова привлечен к административной ответственности.

В Минтрансе республики напомнили, противоэпидемиологические рейды на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры проходят на регулярной основе. За несоблюдение требований поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения законодательством предусмотрены серьезные санкции: предупреждение или штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для граждан (при первом нарушении), для должностных лиц – штраф от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.