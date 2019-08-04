Массовые акции по посадке леса в Карелии особого лесохозяйственного эффекта не дали

Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге.

Республиканские и федеральные чиновники ежегодно рапортуют об объемах лесовосстановительных работ, которые заключаются, в основном, в посадках лесных культур, а в последние годы в стране стало модным устраивать массовые акции по посадке леса. Но достаточно проехать по лесным участкам, где проводились эти лесовосстановительные работы, чтобы убедиться в том, что особого лесохозяйственного эффекта они не дали. И причина этого заключается в том, что должного ухода за лесопосадками, как правило, нет, и они зарастают кустарником и лиственными деревьями.

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