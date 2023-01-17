Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске в воскресенье

Госавтоинспекция столицы Карелии предупреждает водителей о профилактическом мероприятии «Контроль трезвости».

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 19 февраля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре автомобилей, при составлении актов недостатков улично - дорожной сети и т.д.

Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, за январь нынешнего года сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения.