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Матерившегося жителя Карелии вывели из магазина

Новости. Происшествия
18:20, 25 Мая 2020
фото: © управление Росгвардии Карелии
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, мешавшего работе торгового заведения в Медвежьегорске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 22 мая работники одного из магазинов сообщили, что буйный посетитель мешал работе: ругался матом и отказывался покидать заведение. 

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 56-летний житель Медвежьегорска.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Нарушителю грозит штраф или административный арест за мелкое хулиганство.  

Ранее в Петрозаводске мужчина избил бывшую жену, пообещав ее похоронить.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Марина
2020-05-25 19:17:48
И это вся их работа ? Передать полиции для разбирательства . Чем они отличаются от ЧОП , когда в них стаканчики не кидают ?
новый
2020-05-25 18:28:29
И общественные работы.
Гость
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