Матерившегося жителя Карелии вывели из магазина

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, мешавшего работе торгового заведения в Медвежьегорске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 22 мая работники одного из магазинов сообщили, что буйный посетитель мешал работе: ругался матом и отказывался покидать заведение.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 56-летний житель Медвежьегорска.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Нарушителю грозит штраф или административный арест за мелкое хулиганство.

Ранее в Петрозаводске мужчина избил бывшую жену, пообещав ее похоронить.