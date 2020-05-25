Матерившегося жителя Карелии вывели из магазина

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, мешавшего работе торгового заведения в Медвежьегорске, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Вечером 22 мая работники одного из магазинов сообщили, что буйный посетитель мешал работе: ругался матом и отказывался покидать заведение.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. Им оказался 56-летний житель Медвежьегорска.
Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Нарушителю грозит штраф или административный арест за мелкое хулиганство.
Ранее в Петрозаводске мужчина избил бывшую жену, пообещав ее похоронить.
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