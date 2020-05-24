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В Петрозаводске мужчина избил бывшую жену, пообещав ее похоронить

Новости. Криминал
09:43, 25 Мая 2020
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
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Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего физической расправой бывшей супруге.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, инцидент произошел 22 мая в одном из районов Петрозаводска. 32-летний мужчина избил свою бывшую жену. Женщина рассказал, что экс-супруг угрожал ей физической расправой, собираясь ее похоронить.

Потерпевшая от оказания медицинской помощи отказалась, несмотря на телесные повреждения.

Росгвардейцы передали агрессивного мужчину полицейским, которые проводят проверку по факту случившегося.

Ранее поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска.

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