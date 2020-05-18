Поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска

Инцидент произошел 15 мая на станции скорой медицинской помощи, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Мужчина приехал в медучреждение на обследование с травмой ноги. Попав на осмотр к врачу, больной начал вести себя агрессивно, ругаться матом. И в итоге отказался от медицинской помощи.

Росгвардейцы задержали 25-летнего петрозаводчанина и передали его полиции.

Нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее мужчина избил врача в одной из больниц Петрозаводска.