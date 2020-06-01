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Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
18:23, 01 Июня 2020
фото: © кадр из видео
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По факту случившегося будет проведено служебное расследование, сообщили в Минздраве Карелии.

Вспышка коронавируса выявлена на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии: 37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке ГЭС в Кемском районе. В очаге работают медики и эпидемиологи, проводятся противоэпидемические мероприятия.

В ходе замеров температуры у вахтовиков выяснилось, что фельдшер, приехавший на стройплощадку бороться с коронавирусом из Великой Губы Медвежьегорского района, находится в нетрезвом состоянии.

Один из сотрудников Белопорожских ГЭС снял видео, как пьяный медик пытается убедить всех, что он не врач, а водитель и пришел в кабинет помочь перебрать документы. В результате обман был раскрыт, а нетрезвый медработник выгнан из кабинета.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили факт случившегося и сообщили, что в связи с инцидентом на стройплощадку Белопорожских ГЭС выехали заместитель министра Сергей Седлецкий и главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова.

"По факту нахождения медика на рабочем месте в нетрезвом состоянии будет проведено служебное расследование", - сообщили в пресс-службе карельского Минздрава.

Напомним, все ковид-положительные рабочие Белопорожской ГЭС изолированы. В самое ближайшее время их доставят в Беломорскую центральную районную больницу и обследуют. В случае, если будет диагностирована пневмония, пациентов направят в монопрофильный центр по лечению коронавируса на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, госпитализируют в ковид-отделения в Сегеже и Беломорске.

Видео инцидента с нетрезвым медиком оказалось в распоряжении сайта www.karelia.news.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Константин Сергеевич
2020-06-01 19:18:56
"А кто не пьет, скажи. Нет, я жду!" Рядовой случай пытаются раздуть до катастрофы вселенских масштабов. Надеюсь, руководство ГЭС будет сурово наказано за съемку медиков и передачу видео журналистам. А медикам надо было воспользоваться 51 статьей Конституции и не отвечать на вопросы странных людей. Минздрав должен оказать полную поддержку врачам и оградить их от грязных инсинуаций.
Generalus87
2020-06-01 18:53:44
Деньжата появились, можно отпраздновать
Гость
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