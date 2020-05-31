На стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии 37 рабочих заразились коронавирусом (СРОЧНО)

37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе, сообщили в оперштабе Карелии.

В очаге работают медики и эпидемиологи, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Все ковид-положительные граждане изолированы. В самое ближайшее время их доставят в Беломорскую центральную районную больницу и обследуют. В случае, если будет диагностирована пневмония, пациентов направят в монопрофильный центр по лечению коронавируса на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, госпитализируют в ковид-отделения в Сегеже и Беломорске.

На территории стройплощадки будет проведена дезинфекция и полная смена вахты.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии принял решение направить на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАПов. При необходимости будет развернут выездной госпиталь, уточнили в министерстве.