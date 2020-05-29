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Коронавирус проник на стройплощадку Белопорожских ГЭС в Карелии

Новости. Общество
16:44, 29 Мая 2020
фото: © Правительство Карелии
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В связи с тем, что рабочий из строительной бригады Белопорожских ГЭС заболел коронавирусом, Минздрав Карелии принял решение направить на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАП.

О заразившемся коронавирусной инфекцией рабочем из бригады строителей Белопорожских ГЭС прозвучала информация в ходе сегодняшней видеоконференции главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями районных ковид-центров и руководителями Минздрава республики.

Как стало известно, в минувший четверг, 28 мая, в ковид-центр Беломорска был доставлен рабочий со стройплощадки Белопорожских ГЭС, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

По информации Минздрава, на Белопорожской ГЭС осмотрено медиками 300 человек, в результате выявлено 87 человек, с которыми контактировал заболевший. У всех были взяты мазки. Также в ходе проверки медики выявили девять человек с признаками ОРВИ, двоих с температурой 37.2, на изоляцию отправлены 20 человек – это те, кто имел близкий контакт, 140 человек находятся на изоляции в общежитии.

В ходе видеоконференции Артур Парфенчиков предложил развернуть у стройплощадки Белопорожских ГЭС  полевой госпиталь для бессимптомных больных или с легкой формой заболевания.

Позже, как стало известно, Минздрав Карелии принял решение направить на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАП. При необходимости будет развернут выездной госпиталь, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки в Карелии было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом, - 25 человек. Отмечалось, что один из заболевших выявлен в Беломорске.

Напомним, Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Их сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на текущий год.

Белопорожские ГЭС №1 и №2 включены в ФЦП развития Карелии, их строят к 100-летнему юбилею республики. Именно поэтому стройку контролируют секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев.

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