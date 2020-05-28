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Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:37, 29 Мая 2020
фото: © Илья Тимин
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За 24 часа в Карелии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .

В результате общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 407 человек.

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии:

- Петрозаводск – 10;
- деревня Мегрега (Олонецкий район) – 2;
- Олонец – 1;
- деревня Тукса (Олонецкий район) – 1;
- Суоярви – 3;
- Сортавала – 2;
- Беломорск – 1;
- Сегежа – 2;
- Кемь – 1;
- поселок Ладва (Прионежский район) – 2.

За прошедшие сутки вылечили 12 человек, всего выздоровевших за период пандемии в Карелии – 155 человек.

Умерли два человека.

Всего проведено исследований – 38516 (+1108 за сутки).

Находятся на самокарантине – 4502 (-149 за сутки).

Пребывают в местах обсервации – 20 человек (+4 за сутки).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-29 11:57:45
Надо отключить лифты и сделать проходы по подъездам платными...... :
Антон
2020-05-29 11:25:08
Хорошо сокращаем отставание от других регионов. Догоним и перегоним!
Зато маршрутчики без наших денег теперь не останутся. Важнее им, бедным, помочь, чем жизни людей спасать. Они же который год нашей казне убытки декларируют. Величайшие филантропы - город катают, судя по бух. отчетам, ниже себестоимости.
Zim
2020-05-29 10:55:19
Рост, уже вторую неделю, динамики количества инфицированных как-то связан с ослаблением режима самоизоляции или нет?
Гость
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