Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки

За 24 часа в Карелии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .

В результате общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 407 человек.

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии:



- Петрозаводск – 10;

- деревня Мегрега (Олонецкий район) – 2;

- Олонец – 1;

- деревня Тукса (Олонецкий район) – 1;

- Суоярви – 3;

- Сортавала – 2;

- Беломорск – 1;

- Сегежа – 2;

- Кемь – 1;

- поселок Ладва (Прионежский район) – 2.

За прошедшие сутки вылечили 12 человек, всего выздоровевших за период пандемии в Карелии – 155 человек.



Умерли два человека.



Всего проведено исследований – 38516 (+1108 за сутки).



Находятся на самокарантине – 4502 (-149 за сутки).



Пребывают в местах обсервации – 20 человек (+4 за сутки).