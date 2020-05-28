Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки

За 24 часа в Карелии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .
В результате общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 407 человек.
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии:
- Петрозаводск – 10;
- деревня Мегрега (Олонецкий район) – 2;
- Олонец – 1;
- деревня Тукса (Олонецкий район) – 1;
- Суоярви – 3;
- Сортавала – 2;
- Беломорск – 1;
- Сегежа – 2;
- Кемь – 1;
- поселок Ладва (Прионежский район) – 2.
За прошедшие сутки вылечили 12 человек, всего выздоровевших за период пандемии в Карелии – 155 человек.
Умерли два человека.
Всего проведено исследований – 38516 (+1108 за сутки).
Находятся на самокарантине – 4502 (-149 за сутки).
Пребывают в местах обсервации – 20 человек (+4 за сутки).
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