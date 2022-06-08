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Медработников Карелии поздравят в Музыкальном театре

Новости. Общество
11:11, 16 Июня 2022
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Почти месяц жители республики голосовали за лучших специалистов

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети, как в Петрозаводске отметят День медицинского работника.

Центральное событие празднования состоится 17 июня. В это день медицинские работники всей республики соберутся в Музыкальном театре Карелии.

«В канун Дня медицинского работника принято подводить итоги, обсуждать планы на будущее и, конечно, поощрять врачей, медицинских сестёр, сотрудников учреждений. Медиков поздравит Правительство Карелии, Законодательное Собрание, Администрация Петрозаводского городского округа, Петрозаводский городской Совет», — сообщила Надежда Дрейзис.

Для собравшихся выступит ансамбль «Кантеле». В праздничную программу вошли вокальные, инструментальные и хореографические номера, которые любят зрители разных поколений.

Напомним, в мае Минздрав Карелии запустил традиционное голосование на звание лучшего медицинского работника. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены Министерством здравоохранения Республики Карелия на торжественном мероприятии, посвященного профессиональному празднику.

В этом году День медицинского работника отмечается 19 июня.

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