Власти Петрозаводска поздравили горожан с Днем народного единства

Врио главы карельской столицы и спикер Петросовета поздравили петрозаводчан с праздником 4 ноября.

Как сообщается в паблике мэрии карельской столицы, временно исполняющая обязанности главы Петрозаводска Инна Колыхматова и председатель городского совета Надежда Дрейзис поздравили петрозаводчан с Днем народного единства.



«Сегодня мы отмечаем День народного единства. Этот праздник символизирует сплоченность гражданского общества и любовь к Родине, напоминает, что единство народа в трудные исторические моменты помогло отстоять независимость и свободу Отечества», — сказано в поздравлении.



«Россия следует по пути укрепления социальных и экономических позиций. Сейчас особенно значимо беречь общие ценности и оставаться верными многовековым традициям.



Уже традиционно в этот день на площади Кирова состоится осенний фестиваль „Марьяне“. Приглашаем всех присоединиться к празднованию, послушать музыкальные композиции, угоститься „Карельским взваром“ и просто побыть всем вместе», — говорится в сообщении.



Ранее с праздником жителей Карелии поздравил глава республики Артур Парфенчиков.