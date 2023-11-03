Глава Карелии: наша сила – в единстве народа

Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем народного единства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Днем народного единства на своей странице в соцсети.

«С каждым годом этот праздник приобретает для нас все большее значение. Он стал символом целостности нашей страны, согласия народов, которые живут в России, сохраняя взаимное уважение и доброе соседство», – написал Артур Парфенчиков в соцсетях.

Также глава Карелии отметил, что праздник уже во второй раз отмечается вместе с жителями новых российских регионов – Донецка, Луганска, Запорожья и Херсонской области.

«Сегодня мы снова противостоим попыткам ослабить Россию. И снова от нашей сплоченности и ответственности зависят будущее страны, будущее наших детей. Наша сила – в единстве народа, взаимной поддержке, стремлении укрепить страну. Так было и так будет», – заявил Парфенчиков.

4 ноября праздничные мероприятия проходят по всей России. В Москве на ВДНХ открывается выставка «Россия», где представят все регионы страны.



Также на выставке запустят квест по «Серебряному ожерелью». Его участники, посетители экспозиций смогут ближе познакомиться с 11 регионами Северо-Запада и выиграть призы, погрузившись в историю, культуру и природу «Серебряного ожерелья».