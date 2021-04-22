«Медузу»* внесли в список СМИ-иноагентов

Издание «Медуза»* внесено в список СМИ-иноагентов по решению российского Минюста.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минюста РФ.

«Двадцать третьего апреля во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project»* (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»**, — говорится в сообщении.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента