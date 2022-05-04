Медвежья семья вышла на трассу в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорском районе автолюбители повстречали медведицу с двумя маленькими медвежатами.
В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» появилось видео неожиданной встречи в Медвежьегорском районе республики.
Очевидцы запечатлели целую медвежью семью — к трассе вышла медведица с двумя маленькими медвежатами.
Ранее ритуальные танцы журавлей в национальном парке «Водлозерский» попали в объектив камеры фотографа.
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