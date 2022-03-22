Мэр Петрозаводска: «Повышать родительскую плату в детсадах — сложное решение»

Резкий рост цен на продукты питания для детских садов можно отчасти компенсировать увеличением родительской платы, но власти Петрозаводска к этому не готовы.

Такой вывод следует из заявления главы города Владимира Любарского на сегодняшнем совещании правительства.

«Родительская плата за один день посещения составляет 166 рублей, а стоимость питания по актуальным ценам — порядка 190. Учитывая непростую экономическую ситуацию, полагаем, что повышать родительскую плату в настоящий момент, конечно, сложное решение… От питающих организаций поступают обращения о необходимости увеличения стоимости питания. Ситуацию мониторим, работаем над ней», — сказал Любарский.

Как сообщалось ранее, в середине марта детские сады Петрозаводска начали получать от поставщиков продуктов питания уведомления об отказе исполнять контрактные обязательства. Предприятия сообщили, что не готовы поставлять товар по той стоимости, которая прописана в договорах. Администрация города заключает с фирмами дополнительные соглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по прежним рыночным ценам. Если в ближайшее время они не пойдут на спад, что власти будут пересматривать долгосрочные контракты с поставщиками.