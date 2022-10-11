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Метеорологи объяснили, откуда появилась ледяная тарелка на реке в Карелии

Новости. Общество
12:39, 27 Ноября 2022
фото: Илья Тимин

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В карельском Гидрометцентре объяснили, откуда появилась ледяная тарелка на реке в Олонецком районе.

Как ранее сообщалось, в Олонецком районе фотограф Илья Тимин вместе с попутчиками мельком в окошко автомобиля заметил необычную огромную ледяную тарелку в реке Олонка. С помощью квадрокоптера он запечатлел «удивительную геометрию карельской природы» и опубликовал фото в соцсети на своей странице.

Спустя время в паблике карельского Гидрометцентра появился комментарий к фото ледяной тарелки.

Специалисты написали, что объяснить данное явление можно свойствами воды.

«Теплая вода менее плотная, чем холодная. Когда температура воды повышается, ее молекулы начинают перемещаться вверх. Если на поверхности есть не очень плотный кусок льда, частицы теплой воды начинают двигаться вокруг него вместе с течением, создавая вихрь, похожий на воду в сливном отверстии. Водяной вихрь толкает ледяной покров по кругу, лед обтачивается четко по краю вихря. Это вызвано тем, что по краям поток сильнее, а вода — теплее. В результате получается довольно плотный ледяной диск, который вращается по кругу», - сообщается в паблике Гидрометцентра.

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