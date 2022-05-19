Микроавтобус врезался во внедорожник у пешеходного перехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием микроавтобуса и УАЗика произошло на Лесном проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, сегодня, 20 мая, в 10.54 авария произошла перед нерегулируемым пешеходным переходом на Лесном проспекте, в районе пересечения с улицей Хейкконена. Ее участниками стали микроавтобуса «Газель» и внедорожник УАЗ Patriot.

Двигающийся по Лесному проспекту в сторону Кукковки микроавтобус наехал сзади на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом внедорожник.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

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