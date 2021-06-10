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Микрофинансовая организация была наказана за угрозы жительнице Карелии

Новости. Общество
08:05, 11 Июня 2021
фото: © kazanpress.ru

Представители микрофинансовой компании слишком рьяно требовали долг у жительницы Олонца, и теперь им самим придется выплатить ей деньги, сообщили на сайте местного суда.

Олонецкий районный суд рассмотрел дело по иску местной жительницы к микрофинансовой компании.

Выяснилось, что женщина взяла микрокредит в этой организации, но не сразу смогла вернуть его. Чтобы заставить должницу выплатить положенную сумму, представители микрофинансовой организации неоднократно звонили ей и ее родственникам с неизвестных номеров, в том числе ночью и в выходные дни. Более того, в адрес женщины поступали угрозы жизни. Все это было подтверждено доказательствами, исследованными судом.

Суд посчитал, что действия представителей организации причинили женщине нравственные переживания, связанные с вмешательством в личную жизнь, и взыскал с организации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

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