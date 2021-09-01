Минэк назвал сферы бизнеса самозанятых, получивших льготные кредиты в Карелии

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии начал выдавать льготные микрозаймы самозанятым жителям республики.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

По программе «Своё дело» выдано четыре первых кредита.



«Получателями поддержки стали жители Петрозаводска, ведущие деятельность в сфере индустрии красоты, производства десертов и ремонта медицинского оборудования. Полученные средства они планируют использовать на предпринимательские цели — приобретение оборудования, закуп расходных материалов и прочее», — говорится в сообщении.



Заявители могут рассчитывать на сумму от 50 до 500 тысяч рублей на срок до 2 лет под процентную ставку от 3,25 до 6,5%. Микрозаймы до 100 тысяч рублей предоставляются без залога и поручительства.

За год, прошедший после вступления в силу закона о самозанятости, такой статус получили более 9 тыс. жителей Карелии. За это время их уммарный доход составил более 1 миллиарда рублей, а сумма уплаченных налогов — около 30 млн. рублей.