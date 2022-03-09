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Минэкономразвитие РК: Началась проверка дистрибьюторов, чтобы не допустить задержки отгрузки сахара в розничные магазины

Новости. Общество
11:07, 13 Марта 2022
фото: Pixabay License

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Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия продолжает выявлять фейковую информацию и отрабатывать обращения граждан в соцсетях.

В субботу, 12 марта, жители Карелии оставили в соцсетях более 20 сообщений об отсутствии сахара на полках магазинов. ЦУР обратился за комментарием в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

«ФАС России и уполномоченными федеральными органами проводится проверка дистрибьюторов, чтобы не допустить необоснованной задержки отгрузки сахара в розничные магазины. Проверки коснутся и оптовых баз Санкт-Петербурга, с которых в основном и приходит товар в Карелию. По итогам будут приняты процессуальные решения. В ближайшее время сахар поступит в магазины республики», — пояснили в Минэкономразвитии РК.

В министерстве рассказали, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции РФ на заседании 10 марта одобрила решение о введении временного запрета на вывоз из России белого сахара и сахара-сырца до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условия.

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