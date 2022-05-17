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Министр природных ресурсов и экологии Карелии ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире

Новости. Общество
07:50, 18 Мая 2022
фото: правительство Карелии

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Заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Карпилович ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем РФ».

Отразились ли западные санкции на работе горнодобывающих и лесных предприятий Карелии? Готова ли республика к пожароопасному сезону? Как проходит сезон лесовосстановления? Что будет с выгоревшему лесами после пожаров прошлого года? На эти и другие вопросы жителей в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем РФ» ответит заместитель премьер-министра правительства Карелии – министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте»и в «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

Напомним, с начала марта работает федеральный информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте и в соцсетях проекта ежедневно публикуются ответы на волнующие россиян вопросы. Чаще всего люди спрашивают о том, хватит ли в нынешних условиях лекарств и продуктов, что будет с вкладами, надо ли сейчас покупать квартиры и куда поехать в отпуск. Ответы готовят профильные министерства и ведомства.

Чтобы жители Карелии могли получить ответы на свои вопросы не только от федеральных, но и от местных экспертов, для них созданы республиканские паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в мессенджере «Телеграм».

С марта 2022 года прямые эфира в рамках проекта «Объясняем.рф» провели глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель премьер-министра правительства республики Лариса Подсадник, глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, руководитель Минэка РК Олег Ермолаев, министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов и министр социальной защиты РК Ольга Соколова.

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