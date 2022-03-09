Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии: Икрой запаслись до санкций

Глава карельского Минсельхоза считает, что в нынешнем году у форелеводов республики не возникнет рисков с обеспечением хозяйств посадочным материалом.

Зависимость форелеводов Карелии от импортного посадочного материала составляет более 95%. Такую оценку дал на брифинге в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства его руководитель Владимир Лабинов. Однако, как отметил министр, карельским форелеводам удалось завезти основной объем икры до международных санкций.

По словам Лабинова, в нынешнем году рисков с обеспеченностью форелевых хозяйств посадочным материалом не возникнет, а в будущем республиканские власти рассчитывают на французских поставщиков, которые в отличие от финнов не стали отказываться от российского рынка.

Читайте подробнее тут.