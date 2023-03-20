Минсельхоз Карелии рассказал про эксперименты с сельхозкультурами

Посадка новых культур пройдет в двух хозяйствах Олонецкого района

Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега» проведут эксперименты с выращиванием новых культур для последующей их заготовки в качестве кормов. Об этом в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» рассказала и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина.

По ее словам, эксперимент проводится не в первый раз. В этом году будет произведен экспериментальный посев кукурузы, бобовых и кормовых трав в виде монокультур с учетом прошлого опыта.

«В этом году мы продолжим опыт с новыми культурами. Это будут и новые травосмеси, где совхоз «Мегрега» проведет испытание. Это будут новые культуры бобовых, у которых тоже высокая обменная энергия. Это еще один эксперимент, который совхоз «Ильинский» будет воплощать в жизнь», — рассказала Ольга Палкина.

По данным республиканского Минсельхоза, в 2023 году племенное хозяйство «Ильинское» планирует посеять 2,5 тыс. га кормовых культур, в том числе 200 га кукурузы и 100 га кормовых бобов. Урожай будет направлен на заготовку силоса в объеме 54 тыс. тонн.

Параллельно в племсовхозе «Мегрега» планируется внедрить в производство посевы сортов кормовых трав в виде монокультур. Всего будет посеяно 1,2 тыс. га, в том числе тритикале, клевер, овсяница. Весь сбор урожая будет направлен на заготовку силоса в объеме 29,3 тыс. тонн.