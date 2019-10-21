Минспорт РФ выбрал официальным поставщиком оборудования для программы ГТО компанию из Карелии

Известный производитель спортивных тренажеров – петрозаводская компания MB Barbell – выбрана официальным поставщиком оборудования для сдачи норм ГТО в России.

Как сообщил представитель компании, министерство спорта РФ в лице Федерального оператора ГТО заключило соглашение с MB Barbell и производителем лицензированного оборудования для подготовки и сдачи норм ГТО - ООО "СО ГТО".

Они разработали типовой проект спортивной площадки, который будет предлагается всем регионам России для реализации программы "Спорт — норма жизни".

Каке выглядит такая площадка, сморите в интернет-газете "Вести Карелии".