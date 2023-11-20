Минтранс Карелии прокомментировал ситуацию с дорожным указателем в Пряжинском районе

Подрядчик исправит ляп на дорожном указатели возле села Ведлозеро.

Жительница села Ведлозеро Пряжинского района Карелии указала на новую ошибку в названии одной из близлежащих деревень на дорожном указателе. На пост отреагировали в Минтрансе Карелии. Там объяснили все банальной опечаткой.

«Подрядной организацией, выполнявшей работы по ремонту автодороги, при заказе дорожного знака была допущена опечатка. Проектом организации дорожного движения (ПОДД) на автодорогу предусмотрено название „Щукнаволок“ в соответствии с перечнем географических наименований. Подрядная организация планирует исправить ситуацию до 1 декабря 2023 года», — ответили в министерстве.

Напомним, ошибка в названии местного топонима была замечена на дорожном указателе деревни Щукнаволок в Пряжинском районе.