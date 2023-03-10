Минздрав Карелии назвал 5 шагов спасения курильщиков-наркоманов

Про наркозависимых курильщиков и их спасении рассказали в Минздраве Карелии.

В паблике ведомства отметили, что каждый раз, когда курильщик делает последнюю затяжку и выкидывает бычок от сигареты (убирает вейп/СНТ/«одноразку»), организм тут же начинает выводить никотин и другие вредные вещества. Физиологически в этот прекрасный момент человек бросает курить.

«Фактически никто и никогда не останавливается на одной сигарете (стике СНТ/„одноразке“ и т. д.). Затушив бычок или убрав новомодный девайс для потребления никотина, курильщик не бросает курить навсегда, он начинает жить в ожидании следующий дозы никотина, как наркозависимый», — рассказали специалисты.

По рассуждениям авторов поста, курильщики, конечно, не похожи на наркоманов из социальной рекламы, которые корчатся в муках в ожидании дозы героина или других общественно осуждаемых наркотиков. Курильщик-наркоман респектабелен, он относится к своей зависимости, как к слабости, вредной привычке, не более. Сегодня курильщики переходят на системы нагревания табака, вейпы, «одноразки», апеллируя к безопасности этих методов употребления никотина.

Никотин — это токсичный алкалоид пиридинового ряда, к алкалоидам, кстати, относятся также морфин и кокаин. Но если бы на месте курильщика был другой наркозависимый (например, морфинист или кокаинист), поверил ли бы в его рассказы о безопасном употреблении наркотиков хоть один человек на планете? Ответ — нет.

От никотина в любом его проявлении, по утверждению специалистов, можно отказаться прямо сейчас, без каких-либо последствий. Для этого достаточно выполнить 5 простых шагов.

1 шаг. Примите решение бросить курить (самый сложный и ответственный шаг!).

2 шаг. Найдите «куратора». Куратором может стать любой курильщик, завязавший с курением раз и навсегда более 5 лет назад. Он будет помогать вам на вашем пути.

3 шаг. Приобретите или возьмите в библиотеке мотивирующую литературу. Чтение займет свободное время и поможет очистить ваш разум.

4 шаг. Запишитесь в наш кабинет отказа от курения! Это бесплатно. Доктор поликлиники Петрозаводска Валентина Захаровна Матвейчук выслушает, разберется в причинах вашего недуга, а также поможет подобрать вам медикаментозную терапию (при необходимости). Вы можете получить дистанционную консультацию Валентины Захаровны по телефону: 55-98-60 в понедельник и четверг с 14.00 до 15.00.

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