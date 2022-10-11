Минздрав Карелии опроверг сообщение о сосисках с плесенью в детской больнице

Минздрав Карелии отреагировал на публикацию в соцсети, в которой утверждается, что в Детской республиканской больнице ребенку дали на обед сосиску в плесенью.

Ответ министерства размещен на его официальной странице Вконтакте.

Реакцию Минздрава вызвала фотография тарелки пюре с сосисками. На сосиске видно темное пятно, которое в публикации названо плесенью.

В больнице была проведена проверка, которая не подтвердила эту информацию.

«Темное пятно на фото — это приправа, которая не перемешалась при замесе на производстве. На фото видны и аналогичные мелкие вкрапления», — говорится в сообщении Минздрава.



Минздрав пообещал провести трехуровневую проверку качества питания в больнице с привлечением общественного совета при министерстве, а при необходимости — и других независимых экспертов.