Минздрав Карелии пришел на помощь женщине, которая отчаялась спасти мужа

В связи с исключительностью обстоятельств пациент из Олонца будет доставляться на гемодиализ на автомобиле районной больницы, сообщили в Минздраве Карелии.

В социальных сетях и ряде СМИ размещена информация «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать. Крик души жительницы Олонецкого района, чьему мужу отказали в медицинской помощи». В публикации говорится о том, что человек с заболеванием почек не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств.

Минздрав Карелии разобрался в ситуации. По информации Олонецкой ЦРБ, медицинской организацией за счет целевой субсидии из республиканского бюджета оплачивается проезд пациента к месту гемодиализа и обратно. Оплата производится с августа 2021 года, что подтверждается соответствующими документами. Лекарства, о которых говорится в публикации, получены пациентом в объеме, которого хватит до конца года.

При разговоре с главным врачом жена пациента попросила оказать содействие в его транспортировке с 1 декабря в связи с отъездом родственника, помогающего ей, так как для пациента затруднительно добраться до автомашины самостоятельно, а жена ему в этом помочь не может. В настоящее время, со слов главного врача, состояние больного стабильное, от госпитализации в Олонецкую ЦРБ родные отказались. В связи с исключительностью обстоятельств принято оперативное решение: доставлять пациента на гемодиализ на автомобиле ЦРБ.

Вместе с тем главным врачом ЦРБ Надеждой Кюршуновой предложена транспортировка пациента в Петрозаводск и госпитализация в Центр паллиативной медицинской помощи, откуда он будет доставляться на гемодиализ. От этого предложения жена пациента отказалась.

Ранее сообщалось, что всеми необходимыми лекарствами больной обеспечен.