Минздрав Карелии ответил жительнице Олонца, обвинившей врачей в неоказании помощи

Пациенту, жена которого жалуется на врачей, выданы все лекарства и оплачен проезд к месту лечения, сообщила главный врач Олонецкой ЦРБ Надежда Кюршунова.

В социальных сетях и ряде СМИ размещена информация «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать. Крик души жительницы Олонецкого района, чьему мужу отказали в медицинской помощи».

В публикации говорится о том, что человек с заболеванием почек не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств.

По информации главного врача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, жительницу Олонца не устраивает то, что семье приходится самой заботиться о найме автомобиля, и она считает, что для поездок в Лодейное Поле должна быть выделена автомашина ЦРБ.

"Несмотря на то, что больница не имеет возможности выделить пациенту отдельный автомобиль, медицинской организацией изысканы возможности оплачивать этому пациенту проезд к месту гемодиализа и обратно. Оплата производится с августа 2021 года, что подтверждается соответствующими документами.

Лекарства, о которых говорится в публикации, получены пациентом в объеме, которого хватит до конца года", - сообщила Надежда Кюршунова.