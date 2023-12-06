Минздрав ответит на вопросы граждан в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Темой эфира станет обучение медработников в Карелии.

8 декабря пройдет прямой эфир «ЦУР объясняет» с Министерством здравоохранения. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Ольга Руотцелайнен расскажет о подготовке и привлечении специалистов в медицинские организации Карелии.

Также на эфире подробнее можно будет узнать об обучении специалистов на основе целевого набора и мерах социальной поддержки медиков по федеральным и региональным программам. Желающие смогут задать вопросы перед эфиром в комментариях или во время эфира в чате трансляции. Ольга Руотцелайнен ответит на них прямо во время эфира.

Трансляция начнется в 14.30 в паблике Центра управления регионом Карелии.