Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в минувший вторник, 29 июня, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Карелия и Бурятия попали в число проблемных регионов, где стремительно растет число заболевших COVID-19.

По словам Мурашко, ситуация напряженная, особенно в крупных городах – Москве, Московской и Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Также республики Бурятия и Карелия требуют повышенного внимания, и в эти регионы направлены дополнительные специалисты федеральных учреждений», - цитируют министра здравоохранения на сайте правительства России.

Как отметил Михаил Мурашно, сегодня для больных коронавирусом в стране развернуто 182 тысячи коек, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек, зараженных коронавирусом.

Ранее главный санитарный врач Карелии Людмила Котович заявила, что заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ.

«Ежесуточный показатель заболеваемости у нас превышает в два раза. Это если брать в целом все регионы, если от общего количества заболевших вычесть Москву и Санкт-Петербург, которые дают самую большую долю заболевших в стране, то тогда в Карелии будут показатели заболеваемости превышены в три раза. Рост отмечается во всех возрастных группах», - сказала Людмила Котович 29 июня в ходе прямой линии главы Карелии.