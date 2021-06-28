Заболеваемость COVID-19 в Карелии в два раза выше, чем в других регионах РФ

В ходе прямой линии главный санитарный врач Карелии Людмила Котович рассказала о ситуации в коронавирусом, сложившейся в республике.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков провел прямую линию, в ходе которой специалисты ответили на актуальные вопросы о коронавирусе и вакцинации.

Врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович отметила, что тревожные цифры с заболеваемостью ОРВИ и внебольничной пневмонией в республике, словно лакмусовая бумажка, отражают ситуацию с коронавирусом, которая на сегодняшний день является неблагополучной.

«Среди совокупного населения мы превышаем уровень заболеваемости по ОРВИ на 21% - и по Карелии, и по Петрозаводску, несмотря на лето. Превышение отмечается у детей в возрасте 7-14 лет на 4% и 15 лет и старше - на 48%», - сказала Котович.

Также главный санитарный врач Карелии отметила, что ее настораживает и заболеваемость внебольничной пневмонией.

«За предыдущую неделю по результатам мониторинга превышаем средний многонедельный уровень заболеваемости в 4,1 раза. Это значительное превышение. У нас зарегистрировано 326 случаев за неделю», - отметила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии.

Ситуация по коронавирусу в Карелии, по словам главного санитарного врача, остается неблагополучной.

«Ежесуточный показатель заболеваемости у нас превышает в два раза. Это если брать в целом все регионы, если от общего количества заболевших вычесть Москву и Санкт-Петербург, которые дают самую большую долю заболевших в стране, то тогда в Карелии будут показатели заболеваемости превышены в три раза. Рост отмечается во всех возрастных группах», - сказала Людмила Котович.

В ходе прямой линии были названы районы, где ситуация с коронавирусом особенно тревожна: это Медвежьегорский район – заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю выросла в 4 раза, а также Петрозаводск, Прионежский, Кондопожский, Пудожский и Питкярантский районы.

При обследовании вирусов выделено 16 положительных штаммов, которые ранее не фиксировались в Карелии: 5 британских, один южно-африканский и 10 индийских. Среди 10 человек, у которых выявили индийский штамм, – один взрослый и 9 детей. Заболевшие дети разного возраста, один ребенок меньше года.